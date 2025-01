GAZZETTA, De Gea fuoriclasse: leader per parare la crisi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel presentare Fiorentina-Torino, La Gazzetta dello Sport traccia l'identikit dei due portieri titolari e a proposito dei viola, scrive che David De Gea è sempre più la certezza a cui aggrapparsi. Mostruoso finora a suon di parate, la stagione dello spagnolo è sorretta anche dai numeri: in 16 presenze in campionato ha fatto 46 parate, di cui 25 su tiri effettuati in area di rigore. La percentuale fra i tiri verso la sua porta e i successivi interventi è del 73% e in particolare 64,1% in area e 87,5% sulle conclusioni da fuori. Per sei volte ha tenuto la porta inviolata e precisamente contro Cagliari, Como, Torino, Genoa, Lecce ed Empoli. Nelle ultime 5 sfide invece la Fiorentina ha incassato 10 reti (in media 2 a partita), un dato opposto rispetto alla sequenza delle 8 vittorie consecutive dove i gol subiti erano stati appena 3.

Lasciando il campionato spicca anche il suo saper essere decisivo contro la Puskas Akademia nella lotteria dei rigori degli spareggi di Conference League. È arrivato in Italia la scorsa estate dopo un anno di inattività ed era l’unico punto interrogativo legato al suo approdo a Firenze. Una perplessità tolta in fretta, visto il rendimento immediato in gara e in allenamento. Alle sue spalle, con i suoi insegnamenti la Fiorentina sta facendo crescere anche il giovane Martinelli a cui De Gea dà consigli e con cui si confronta.