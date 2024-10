GAZZETTA, Corsa e tecnica: adesso tocca ad Adli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Firenze aspetta di vedere le geometrie e le qualità di Yacine Adli. L'ex Milan fino ad ora si è visto poco, soprattutto con la maglia da titolare, anche se si è fatto notare contro il Monza con l'assist da corner per il gol del pareggio di Gosens. Palladino potrebbe dargli fiducia contro i New Saints domani sera in Conference League. Il tecnico campano ha sottolineato come il francese debba ancora ritrovare la miglior condizione ma che è sicuramente un valore aggiunto per la mediana viola. A livello tecnico rispetto a Cataldi, che per adesso ha preso in mano il centrocampo, Adli può dare più verticalità alla manovra, mentre da un punto di vista emozionale potrebbe pesare la sua esperienza internazionale.

Con il Milan la scorsa stagione ha giocato prima in Champions League e poi in Europa League ed era diventato un punto di riferimento per tifosi e compagni. Per il momento l'ex PSG è stato impiegato 21’ con il Monza, 16’ a Bergamo, 7’ contro la Lazio e 19’ a Empoli. Domani al Franchi potrebbe arrivare l'esordio assoluto in Conference League e poi chissà che Palladino non lo schieri da titolare pure contro il "suo" Milan domenica sera. Contro in gallesi domani oltre a lui scalpitano per sendere in campo dal primo minuto anche Mandragora e Richardson.