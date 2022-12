GAZZETTA, Cabral non rompe il digiuno: Jovic in aiuto

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla di Cabral, che non è ancora riuscito a rompere il digiuno. Delle 21 reti segnate dalla Fiorentina nelle amichevoli della ripartenza bis, nessuna è ancora stata firmata dal centravanti brasiliano. Pali, gol regolari annullati, miracoli dei portieri: ma anche errori clamorosi come quello di ieri, quando ha sparato fuori da ottima posizione il pallone del match. E così con il Monaco è finita 1-1, grazie al gol di Luca Ranieri. Italiano ha provato anche a dare supporto a Cabral inserendo Jovic alle sue spalle. Il serbo non è ancora in condizione, ma la voglia e il piede ci sono.