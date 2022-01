GAZZETTA, C'è Cabral: ora un inserimento... a tappe

Si parla ovviamente dell'addio di Vlahovic e dell'approdo a Firenze di Arthur Cabral sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come spiega il quotidiano, sul brasiliano ex Basilea in estate oltre alla Fiorentina, che lo segue da tempo, era stato il Venezia a tentare il centravanti. Ultimamente invece, alle sue prestazioni si era interessato il Barcellona. La Fiorentina ha affondato una volta deciso che Vlahovic doveva partire già a gennaio. Conoscendo Italiano, l’inserimento non sarà automatico ed immediato. Quella viola è una macchina con input precisi che arrivano da allenamenti provati e riprovati fino alla memorizzazione. Per questo nelle prime partite potrebbe essere Piatek a partire titolare, avendo alcune settimane di vantaggio sul brasiliano. Una volta completato l’inserimento però, inizierà un duello tra i due, anche perché il modulo di partenza rimarrà il 4-3-3 e dall’inizio ci sarà spazio solo per uno.