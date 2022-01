GAZZETTA, Assalto Juventus a DV9: lo vuole subito

Clamorosa indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: la Juventus è pronta a prendere da subito Dusan Vlahovic. Il serbo è sempre stata la prima scelta del club bianconero che già da tempo ha preso contatti con lo staff del calciatore, ma la strategia iniziale prevedeva l'assalto a giugno con 70 milioni di euro di budget a disposizione. Il classe 2000 gradisce la destinazione e l'accordo sull'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione è già stato trovato.

La concorrenza però non manca con Tottenham, Atletico Madrid e Manchester City che si sono fatti sentire e l'Arsenal che addirittura ha offerto 70 milioni per portarlo in Inghilterra da gennaio. I bianconeri hanno capito che potrebbe essere tardi in estate e così a novembre avevano offerto 50 milioni alla Fiorentina, proposta che però non scaldò molto Rocco Commisso. Adesso invece i dirigenti della Vecchia Signora hanno pensato di mettere sul tavolo 35 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski, valutato altrettanti.

La trattativa è in fase embrionale, ma la Juventus si muove su un doppio fronte visto che si vocifera come Ristic, in un incontro con Federico Cherubini, abbia ribadito la disponibilità di Vlahovic a trasferirsi alla Juventus subito. L'operazione diventerebbe ancora più sostenibile perché a quel punto i bianconeri accontenterebbero anche Morata, lasciandolo partire verso Barcellona. Probabile che la valutazione dello svedese sia considerata alta dai viola, così come alta è considerata la cifra chiesta per il serbo, ma su questa base si può cominciare a trattare.