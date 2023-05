GAZZETTA, Amrabat-Dybala: i punti forti di Viola e Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Analizzando nel dettaglio la sfida tra Fiorentina e Roma, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, mette in risalto l'importanza di Amrabat e Dybala nelle rispettive squadre. Il marocchino, per blindare e trascinare la Viola. L'argentino, per il tocco di genio che serve per vincere le partite ai giallorossi. L'ex Verona questa sera, salvo sorprese, partirà dalla panchina, mentre Dybala è rimasto a casa a leccarsi le ferite. Italiano, spera di ritrovare Amrabat nella sua miglior forma in vista del West Ham, mentre Mourinho spera di avere a disposizione l'ex Juventus per la finale di Europa League. Molto del destino europeo di Fiorentina e Roma passerà dalle loro condizioni fisiche.