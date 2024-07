GAZZETTA, Almqvist e Thorstvedt obiettivi concreti per i viola

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle operazioni calde nel giorno dell'apertura del mercato: la Fiorentina si sta concentrando soprattutto sul centrocampo, dove ci sono da sostituire soprattutto i tre arrivati a fine contratto e quindi svincolati da ieri (Bonaventura, Castrovilli e Duncan). Per farlo, si pensa soprattutto a Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese del Sassuolo ideale per iniziare a rifare "l'impianto". Il classe '99, scrive la Gazzetta, è stata una delle poche note liete della stagione degli emiliani e non ha intenzione di giocare in Serie B.

Occhio anche alla situazione di un altro classe '99 scandinavo: si tratta di Pontus Almqvist, svedese protagonista nell'ultima annata col Lecce. Dopo il prestito in Salento, l'esterno è tornato al Rostov ma secondo la Gazzetta su di lui ci sarebbero anche Roma e Fiorentina.