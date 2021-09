GAZZETTA, ACF-Inter, che battaglie in una sola gara

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Inzaghi stasera si misurerà contro un altro quarantenne in ascesa verticale, Italiano, ma nello stesso tempo proverà a dare continuità ai lampi mostrati sabato. Per l'Inter è l'occasione di dare uno strappo potente, ma dovrà soprattutto costruire una gabbia intorno a Vlahovic, sogno estivo diventato utopia per mancanza di liquidità. Dall’altro lato del campo, poi, proverà a liberare l’energia di Lautaro, che si sta abituando a esultare almeno una volta a partita: Milenkovic, però, non è un partito facile neanche per questo Toro imbizzarrito. In mezzo, invece, riprende posto Calhanoglu, centrocampista ancora in cerca di autore: incrocerà Bonaventura che in questa stagione a Firenze ha scoperto una nuova gioventù. Insomma, la quinta giornata inizia con tante interessanti battaglie dentro a una stessa partita.