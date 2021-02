CORRIERE FIORENTINO, Castrovilli torna in ballo

Il Corriere Fiorentino di oggi scrive di Gaetano Castrovilli, pronto a fare il suo rientro in campo nella Fiorentina domenica prossima in casa della Sampdoria. Con quattro gol e un assist nelle prime cinque giornata, il numero 10 viola era stato tra i motivi che avevano lasciato pensare inizialmente ad una stagione differente. Fin qui ha saltato solamente due partite (Cagliari e Inter, entrambe per motivi disciplinari), e manca però dai tabellini ormai dal 25 ottobre, match con l'Udinese: risalgono ad allora sia l'ultimo gol che l'ultimo assist in campionato.