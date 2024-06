CORR SPORT, Ecco Palladino. Ieri a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino sarà, con tutta probabilità, il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ormai ex tecnico del Monza, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ieri sera verso l'ora di cena è arrivato da solo a Firenze per parlare con il Presidente Rocco Commisso (QUI la notizia su FirenzeViola.it). Palladino vuole i viola, già dopo l'incontro con Adriano Galliani sapeva bene che in caso di addio alla Brianza l'unica soluzione percorribile sarebbe stata quella di approdare in Toscana. La chiusura della trattativa è vicina, per Palladino in gigliato manca solo la firma. Un contratto biennale, con opzione per un prolungamento di un ulteriore stagione, è la base su cui le parti hanno trattato nei giorni scorsi. Manca solo l'ufficialità che, secondo il quotidiano, verrà annunciata a breve.

L'ex tecnico del Monza è un profilo giovane, di prospettiva, che si è fato le ossa in Brianza, prima nelle giovanili e poi dal 2022, quando ha sostituito l'esonerato Stroppa, in prima squadra. A seguire Palladino in Toscana saranno due suoi collaboratori entrambi ex Serie A come Giulio Donati e Federico Peluso.