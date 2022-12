CORR. SPORT, Crisi del gol: opzione due punte?

Nell'ultimo mese e nelle amichevoli giocate fin qui dalla Fiorentina, il dato che fa preoccupare è che la coppia Cabral-Jovic non ha mai segnato un gol, diventando gli unici due giocatori offensivi a non aver segnato. Benassi nel ruolo di esterno (sei sigilli), Ikoné (tre), Kouame (due) oltre a Saponara e ai trequartisti Barak e Bonaventura (uno a testa). Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non è dunque un caso che durante la partita contro il Monaco Italiano abbia deciso di rispolverare l'attacco a due punte. Se si escludono i minuti di recupero, la soluzione che prevede l’utilizzo di Jovic e Cabral insieme sul terreno di gioco è stata testata per 46’ di gioco, poco più di un tempo: 5’ nel finale di Bologna-Fiorentina, 3’ a Bergamo contro l’Atalanta e 38’ nel secondo tempo del match casalingo con l’Inter. E fu proprio in quella occasione che il simultaneo impiego dell’ex Basilea e dell’ex Real ha portato in dote il bottino migliore. Nulla vieta dunque, in attesa del ritorno dei lungodegenti in attacco, che l’esperimento possa essere riproposto già a partire dai prossimi appuntamenti.