CORR. SPORT, Berardi verso il sì: trattativa in corso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport tratta il tema Domenico Berardi in ottica Fiorentina. L'esterno neroverde, il quale avrebbe già dato disponibilità per trasferirsi a Firenze, è il primo desiderio nella lista dei dirigenti viola. C'è però, al momento, distanza sul prezzo del cartellino. La Fiorentina offre 13 milioni, il Sassuolo non scende sotto i 20. Alla fine però, il pressing di Italiano sui suoi dirigenti per Mimmo potrebbe essere l'elemento decisivo per sbrogliare la vicenda. A costo di valutare il sacrificio di Sottil, possibile pedina di scambio nell'operazione.

