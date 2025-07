Richard Rios sul suo futuro: "Non è arrivata nessuna offerta concreta"

vedi letture

Il centrocampista Richard Rios, accostato anche alla Fiorentina e all’Inter, è stato intercettato in zona mista dopo la sconfitta del "suo" Palmeiras contro il Chelsea durante i quarti di finali dei Mondiali per Club e ha parlato del suo futuro, queste le parole del classe 2000 raccolte da ESPN: “Quello che so io è quello che sai tu. Sono solo speculazioni, non è ancora arrivato nulla al club. Quindi non c'è modo di rispondere a questa domanda, perché non mi è arrivato nulla di concreto”. Il colombiano allontana quindi ogni voce di mercato su di lui.