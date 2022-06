CORR. FIO, Tempi supplementari tra ACF e Torreira

La partita sul futuro di Lucas Torreira non è ancora finita. Come riportato dal Corriere Fiorentino, è stato il giocatore stesso ad allungare i tempi della trattativa per il suo riscatto dagli inglesi. L'uruguaiano ha ribadito la volontà di continuare a vestire la maglia viola, come già avvenuto in tempi non sospetti, ma dalla Fiorentina non filtra niente, se non l'intenzione di continuare a trattare in particolare con il procuratore del regista, per limare i tanti spigoli di una vicenda aperta.

Il club di Commisso non è del tutto convinto dell'esborso da 15 milioni di euro per un calciatore il cui contratto scadrà l'anno prossimo, mentre sono le commissioni ad aver creato qualche attrito più che l'ingaggio del giocatore. A portare avanti la diplomazia con Pablo Bentancur è soprattutto Pradè, con l'agente che non ha mai chiuso la porta a un nuovo punto d'incontro. La volontà del ragazzo è chiara, occhio però alla Lazio ed altre società che potrebbero inserirsi in questa situazione di stallo.