CORR. FIO, Pari a due facce: mancato il salto di qualità

Si può pensare positivo, e quindi ad un pareggio in trasferta contro l’avversario più temibile tutto sommato buono in chiave primo posto. Oppure, si può parlare di grande occasione sprecata. E se è vero che da ora in poi sulla carta, tutto dovrebbe essere più semplice e che alla fine la Fiorentina avrebbe anche potuto perdere, non si può non sottolineare come i viola non riescano ancora a fare il definitivo salto di qualità. Soprattutto sul piano della maturità.

Italiano fa sette cambi rispetto alla partita contro l'Atalanta, ma l’obiettivo, contro una squadra abituata a giocare e non a speculare, era riuscire a imporre la propria identità e portar via tre pesantissimi punti in ottica primo posto. In teoria insomma, c’era tutto per aspettarsi un match bello, tirato e, soprattutto, complicato. E così è stato, con il 2-2 finale che ha assegnato un punto a testa. Questo quanto scrive il Corriere Fiorentino.