CORR. FIO, Il commento: tante scommesse. Ora le risposte

Nel suo pezzo di fondo sulle colonne del Corriere Fiorentino, il giornalista Ernesto Poesio ha commentato, a sessione terminata, il mercato estivo della società gigliata: "I l primo club, o quasi, a depositare un contratto in Lega e l’ultimo, o quasi, a chiudere la campagna acquisti. Nel mezzo due mesi di trattative portate avanti, alcune chiuse, altre sfumate in modo clamoroso e cessioni eccellenti, su tutte quella di Nico. Doveva essere il mercato della rivoluzione e, almeno a livello numerico, lo è stato. Ma per capire se anche sotto il profilo della qualità e della crescita le scelte siano state azzeccate dovremo aspettare, viste le tante scommesse su cui ha deciso di puntare la Fiorentina. Il confine tra successo e fallimento appare sottile.

[...] Di certo non tutti gli arrivi sono state le prime scelte della società, ma vista la quantità di giocatori da portare in rosa era forse inevitabile rivolgersi nei giorni finali al mercato non proprio di prima fascia, quello dei procuratori (con cui si hanno più rapporti) che offrono i propri giocatori finiti ai margini di altri club. Niente di scandaloso, sia chiaro, basta però essere consapevoli che i problemi incontrati da questi giocatori in passato potrebbero riproporsi anche a Firenze. Al campo il compito di fornire le risposte".