CORR.FIO, Il commento: "Italiano anche ieri in apnea"

Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino commenta la vittoria della Fiorentina definendolo "un cambio di marcia e qualche incognita". "Una boccata d’aria freschissima - scrive il giornalista - per Vincenzo Italiano (anche ieri in apnea per la trance agonistica) che da oggi dovrà tornare a concentrarsi sul campionato dove la Fiorentina ha l’obbligo di tornare, se non proprio a correre, almeno a camminare senza i continui passi falsi dell’ultimo mese e mezzo".

E alla fine commenta cosa invece non è andato, come la solidità difensiva ancora una volta bucata con facilità, oppure un attacco che fa fatica a trovare continuità. "Troppo poco per poter intravedere segnali di disgelo da parte delle ibernate punte viola".