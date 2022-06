CORR. FIO, Centrocampo, le alternative a Torreira

Nel suo focus sul mercato della Fiorentina, il Corriere Fiorentino si sofferma sul centrocampo, reparto dove potrebbero arrivare gli investimenti maggiori: serve un sostituto di Gateano Castrovilli, che dopo il grave infortunio subito ad aprile ha iniziato una riabilitazione che lo dovrebbe riportare in campo non prima del 2023. Il sogno- scrive il Corriere- è Luis Alberto. L'alternativa più alla portata è Imeri, centrocampista del Servette.

La grana da risolvere è sempre quella legata al futuro di Lucas Torreira, su cui nelle ultime ore non si hanno avute novità se non quella dell'interesse del Valencia del nuovo tecnico Gennaro Gattuso. In caso di addio dell'uruguayano, i nomi caldi per il ruolo di regista davanti alla difesa sono quelli di Mandragora e Schouten.