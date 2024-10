COR.SPORT-STADIO, Avanti così. Oggi vale più di 3pt

"Avanti così", titola in prima pagina oggi il Corriere dello Sport - Stadio a proposito della Fiorentina che oggi contro il San Gallo cerca la terza vittoria consecutiva dopo Milan e Lecce. Palladino vuole confermarsi e l'ha sottolineato anche nella conferenza stampa di vigilia: in Svizzera vale tanto di più dei canonici tre punti scrive il quotidiano, perché con una vittoria la squadra viola potrebbe restare a punteggio pieno e avvicinare già il passaggio al prossimo turno.

Anche per questo l'allenatore gigliato ha detto di voler scegliere i migliori, sempre tenendo quell'equilibrio così importante per Palladino. Ci sarà turnover dunque, ma la Fiorentina non vuole perdere la strada giusta imboccata nelle ultime settimane.