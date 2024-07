COR.SPORT, Viola-Colpani: stallo. Atteso nuovo vertice

FirenzeViola.it

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la situazione tra la Fiorentina e il Monza per Andrea Colpani è ancora in fase di stallo. Il giocatore è il primo obiettivo dei viola, per il quale stanno trattando tuttora ma senza che nessuno abbia fatto un passo avanti. Il club di Commisso continua a perseguire la strada del prestito con diritto o al massimo obbligo condizionato, mentre i brianzoli sono intenzionati a cedere il giocatore solo a titolo definitivo o comunque non attraverso una procedura che presupponga il ritorno al Monza l’anno successivo.

Dunque, obbligo senza vincoli aggiuntivi. Nei prossimi giorni è previsto un incontro dal quale sarà lecito attendersi sviluppi significativi - si legge -.