COR. SPORT, Tutti pazzi per Kayo: è lui il sacrificabile?

Il mercato della Fiorentina non si sblocca e più passa il tempo e più Pradè e i suoi sembrano convinti che l'unico modo per dare un'accelerata alle tante operazioni a buon punto sia vendere un big. E il nome più chiacchierato in questi giorni è quello di Michael Kayode, su cui rischia di scatenarsi un'asta a targhe britanniche: Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Bournemouth e adesso Newcastle, le squadre che, in ordine di tempo, hanno preso informazioni per il classe 2004. Re Kayo ha tanti occhi addosso e li avrà soprattutto in queste tre amichevoli, dove sono attesi osservatori delle squadre citate. Finora i primi approcci dei club interessati sono stati respinti al mittente con un diktat, non si tratta sotto i 30 milioni.

Ma con l'incombere della nuova stagione e una rosa che presenta ancora falle in ruoli cruciali, la richiesta potrebbe abbassarsi, scrive il Corriere dello Sport, che continua: Inciderà poi molto, come sempre, la volontà del calciatore, per adesso concentrato sul suo futuro in viola (in questo, scongiurato un altro braccio di ferro stile Amrabat) ma lusingato e stuzzicato dall'ipotesi Premier.