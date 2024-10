COR SPORT, Sempre presente in A. Tutti attendono Colpani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se gli altri acquisti della Fiorentina, da Kean a Gudmundsson, passando per De Gea e Gosens, si sono imposti fin da subito, adesso all'appello manca solo Andrea Colpani. Il fantasista bergamasco fin qui ha avuto piena la fiducia di Palladino, 9 gare disputate su 10 totali, ma il suo rendimento è stato altalenante e non in linea con le attese con le quali è sbarcato sulle rive dell'Arno in estate. L'ex Monza contro il Milan è apparso in crescita, ma nel suo repertorio c'è ancora tanta qualità che al pubblico del Franchi ancora non è riuscito a far vedere. La posizione in campo, trequartista che parte dalla destra, è la sua preferita e gli spazi in campo li riesce a trovare essendo andato al tiro già tredici volte. Il problema sono le occasioni create, soltanto una (palo contro la Lazio).

Per questo motivo tra i nuovi acquisti il grande atteso è lui. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.