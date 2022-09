COR. SPORT, Italiano ha apprezzato molto Commisso

Dato il momento negativo che sta attraversando la Fiorentina, nella giornata di ieri Rocco Commisso ne ha approfittato per stare vicino alla squadra e allo staff. Ha presenziato l’allenamento mattutino e ha pranzato con loro, cercando di infondere serenità a tutto l’ambiente. Come scrive stamani il Corriere dello Sport, mister Vincenzo Italiano ha apprezzato molto questo gesto e queste parole spese dal presidente viola verso il gruppo. Anche perché il tecnico gigliato era da tempo che non viveva un momento di questa difficoltà, addirittura dall’ottobre 2019, quando partì male in Serie B con lo Spezia raccogliendo solo 4 punti nelle prime 7 giornate. Arrivò poi la vittoria a Pescara, quando rischiava l’esonero, che fu la scintilla per una stagione culminata poi con la storica promozione in Serie A. Proprio quella scintilla che sta cercando adesso la Fiorentina, che non vince fuori casa da ben 5 mesi e che deve superare ora una serie di ostacoli per ritrovare le proprie certezze.