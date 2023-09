COR.SPORT, In campo c'è Lopez, l'alter ego di Italiano

FirenzeViola.it

Sarà la partita di questo pomeriggio a Udine l’occasione per vedere per la prima volta all’opera dal primo minuto Maxime Lopez. Come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano, dopo la mezz’ora scarsa giocata dal francese giovedì a Genk, ci ha riflettuto molto in questi giorni ma ancor prima di effettuare la rifinitura di ieri mattina al Viola Park si è presentato al campo con l’idea ben precisa di far debuttare da titolare in Friuli il centrocampista, peraltro in una gara mai banale e in cui i punti in ballo peseranno come un macigno, nell’ottica della rincorsa dei viola ai primissimi posti della classifica.

La sensazione è che siano bastate davvero poche mosse da parte dell’ex Sassuolo per far breccia nel cuore del tecnico, da sempre amante dei registi di qualità, in grado di dettare i tempi e di rischiare la giocata. Una sorta di reminiscenza di quei valori che anche per Italiano erano stati pane quotidiano quando ancora calcava i campi da giocatore.