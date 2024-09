COR.SPORT, Con l'Atalanta torna De Gea in porta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da stamani la Fiorentina tornerà a lavoro per preparare la trasferta di domenica: alla ripresa dopo la pausa nazionali ci sarà la delicata sfida con l'Atalanta, una gara in cui ci potrebbe essere una novità tra i pali. Come scrive il Corriere dello Sport, David De Gea si candida con forza per fare il suo debutto in Serie A. Dopo aver salvato in due occasioni (andata e ritorno con la Puskas Akademia) i viola, l'ex United sembra aver convinto Palladino ad accantonare la rotazione tra i portieri: nelle prime cinque, la divisione è stata semplice: a Pietro Terracciano il campionato, a de Gea l'Europa.

Adesso però che per tre settimane si respirerà solo in ragione della Serie A - col livello di difficoltà che si alzerà rispetto all'inizio soft - il tecnico viola è deciso a far valere il curriculum dello spagnolo. Contro l'Atalanta, scrive il Corriere, in una sfida proibitiva e in un contesto complicato, come quello della festa nerazzurra per l'inaugurazione della sua nuova casa, i guantoni peseranno ancor di più. Per questo de Gea, uno da 545 partite con lo United e più di cento nelle coppe europee, sembra il più indicato.