COR.SPORT, Amrabat, lo United spinge: sarà asta?

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere questa mattina un focus legato a Sofyan Amrabat e alle possibili offerte che sul conto del marocchino potrebbero arrivare nel giro delle prossime ore: Il Manchester United - spiega il giornale - è pronto ad una follia per il centrocampista della Fiorentina e ha proposto al calciatore il doppio dell'ingaggio percepito attualmente in viola. Dagli oltre 2 milioni di euro attuali potrebbe passare almeno ai 4 in Inghilterra. Un'offerta che sarebbe quindi irrinunciabile per il marocchino che, viste le difficoltà a trasferirsi in Spagna, accetterebbe di buon grado la Premier League. La Fiorentina è sempre stata chiara sulla cifra e non ha alcuna intenzione di accettare meno di 30 milioni.

Anzi, ha sempre sperato addirittura in un'asta fra le società dei maggiori campionati europei. Al calciatore si sono avvicinati nei mesi il Barcellona (vicinissimo all'acquisto lo scorso gennaio) ma anche l'Atletico Madrid.