Femminile: Fatta per il nuovo allenatore, sarà Pinones-Arce. Primavera: sfumata anche la Coppa Italia

vedi letture

La rubrica sulla squadra femminile viola a cura di Firenzeviola

Torniamo online con un editoriale per raccontare i recenti avvenimenti in casa Fiorentina Femminile che, sebbene non sembri, sta lavorando per delineare la stagione che verrà. Dopo l’esonero di De La Fuente è arrivato il nuovo responsabile tecnico della prima squadra femminile. Dopo i nomi di Spugna, Ulderici, Colantuono e compagnia, il cerchio si è chiuso attorno allo svedese Pablo Pinones-Arce. Ex coach campione di Svezia con l’Hammarby. Sarà lui a guidare la Fiorentina Femminile per la prossima stagione. Il neo tecnico viola ha sottoscritto un’opzione di rinnovo annuale per rimanere anche l’annata successiva.

Ora che il cerchio attorno all’allenatore è chiuso, la Fiorentina inizierà a guardarsi intorno in chiave mercato. Diverse giocatrici nuove hanno già fatto tappa al Viola Park ma, secondo indiscrezioni che abbiamo intercettato, si tratterebbe solamente di colloqui esplorativi. Il club probabilmente attenderà la fine dell’Europeo prima di annunciare eventuali nuovi innesti. Nel frattempo si continua a lavorare in chiave rinnovi e riscatti. Sono diverse infatti le calciatrici il cui futuro in maglia viola non è affatto scontato. Agnese Bonfantini guida questa lista, e sebbene il suo riscatto sembra abbastanza vicino, c’è da fare attenzione al possibile inserimento della Lazio che ha mostrato attestati di stima nei confronti dell’ex Inter, Roma e Juventus. Il club toscano al momento è in vantaggio e per la ragazza è la priorità assoluta. La situazione dovrebbe sbloccarsi entro i prossimi giorni. C’è poi da capire la questione legata a Francesca Durante. La ragazza, tornata in viola in prestito con diritto di riscatto dall’Inter Women nell’ambito dell’affare che ha portato Rachele Baldi in nerazzurro, vorrebbe restare a Firenze. Tuttavia le prestazioni non eccelse e la richiesta di avere un maggiore minutaggio a discapito della norvegese Fiskerstrand che sul finale di stagione ha mostrato un crescendo notevole, potrebbero costringere l’ex portiere nerazzurro a decidere di lasciare definitivamente Firenze per cercarsi un’altra sistemazione. E la Fiorentina sarebbe costretta a cercare un altro secondo portiere o, in via straordinaria, promuovere Bettineschi come seconda e lasciare la terza casella ad un nuovo terzo estremo difensore proveniente dal proprio settore giovanile.

E a proposito di Primavera, c’era attesa per l’atto finale della neonata Coppa Italia Femminile di categoria. Tra la squadra viola e il trofeo però c’era un ostacolo forse troppo difficile o impossibile da superare: la Juventus. La squadra bianconera nella stagione appena conclusasi ha letteralmente vinto tutto. Oltre ad essersi aggiudicata lo scudetto, la formazione allenata da Marco Bruzzano – vice dell’ormai ex viola De La Fuente al Como – ha portato a casa anche il Torneo di Viareggio. Al centro di preparazione olimpica di Tirrenia le campionesse d’Italia in carica dominano in lungo e in largo e portano a casa il trofeo con un sontuoso 4-0. Potremmo stare qui a scrivere della differenza di preparazione fisica abissale tra le due compagini o del fatto che anche nel miglior momento delle gigliate non siano arrivate conclusioni verso la porta avversaria, ma ci limitiamo a dire che la Viola avrebbe potuto fare un po' di più. Davvero un peccato per le ragazze toscane che hanno affrontato il percorso in Coppa davvero con coraggio e con dedizione, arrivando a vincere una difficoltosa semifinale con l’Inter che, in campionato, aveva ottenuto un piazzamento migliore. Molte delle ragazze che erano presenti alla finale chiuderanno il loro percorso in viola e andranno a farsi le ossa altrove. E per quanto riguarda la guida tecnica non ci sono voci o indiscrezioni su un possibile cambio in panchina. Quindi è probabile che tutto resti esattamente com’è, con buona pace di coloro che chiedono cambi qualcosa.