Verso il Pioli bis, con Ranieri in Azzurro la Fiorentina può cominciare a programmare il mercato

Di questi tempi va di moda persino l'Azzurro a Firenze, ma non esattamente per quel che la Nazionale sta facendo vedere in campo. L'Italia diventa argomento che s'intreccia con le vicende viola anche per un esordio, quello di Ranieri, che rischia di passare in secondo piano rispetto alle vicende degli ultimi giorni. Nel 2-0 sulla Moldavia tuttavia le prestazioni dei singoli lasciano il tempo che trovano, almeno volendo poggiarle sullo stesso piano del terremoto tecnico successivo all'esonero di Spalletti, e adesso (anche per la Nazionale come del resto per la Fiorentina) è tempo di voltare pagina.

Ranieri a un passo da Coverciano, Pioli da Firenze

Di certo c'è che il pressing della Federazione nei confronti del tecnico romano sta funzionando, e che lo stesso club giallorosso avrebbe aperto all'ipotesi del doppio incarico. Un'opzione, quella di un Ranieri con i piedi su due staffe, che ben racconta lo stato del calcio italiano in perenne ricerca (e attesa) del salvatore della patria, ma che certo sembra liberare la strada alla Fiorentina nella corsa al suo nuovo allenatore. Con Ranieri in procinto di diventare nuovo c.t. non c'è più concorrenza per il club di Commisso, che adesso deve attendere solo che Pioli si liberi dall'Al Nassr.

Verso il Pioli bis

Sullo sfondo di questo scenario si muoverà anche il mercato viola, dai prossimi passi a quelli da muovere più avanti, a mercato inoltrato, quando per esempio si prenderanno decisioni importanti sui calciatori di rientro al Viola Park o su quelli più seguiti dalle altre (leggere alla voce Dodò). Nella settimana in cui i viola dovranno preparare anche le partite con Lazio e Genoa rispettivamente per Cataldi e Gudmundsson è lecito pensare che si comincerà anche a impostare le prime strategie con il nuovo allenatore, che dovrà ancora attendere prima di lasciare l'Arabia Saudita ma che può al tempo stesso seguire passo passo i movimenti di Pradè e Goretti. Perchè anche se ancora non ufficialmente, superato il rischio di una beffa azzurra, il Pioli bis è ormai prossimo a realizzarsi.