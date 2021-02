COR. FIO., Zero sussulti. Rosati acquisto alla Lupatelli

Il Corriere Fiorentino sottolinea come l'ultimo giorno di calciomercato della Fiorentina non abbia regalato grandi sussulti, anche se il discorso vale un po' per tutti data la crisi da Coronavirus che morde. E pensare che soltanto dodici mesi fa i viola piazzarono cinque acquisti: Kouame, Duncan, Igor, Amrabat (lasciato poi in prestito al Verona per i successivi sei mesi) e Agudelo per un totale di circa 52 milioni investiti. C'è comunque stato spazio per una sorpresa e cioè il ritorno del portiere Antonio Rosati, voluto per ragioni caratteriali, come fu anni fa per Cristiano Lupatelli. Rosati viene infatti considerato un elemento in grado di dare un gran contributo all’interno dello spogliatoio.