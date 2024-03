COR.FIO, Tanti campanelli. La Viola è davvero grande?

Ernesto Poesio, collega del Corriere Fiorentino, sull'edizione odierna del quotidiano commenta così il successo della Fiorentina a Budapest contro il Maccabi Haifa: "[...] La gara di Budapest si è presto tramutata in una pericolosa trappola per la Fiorentina, costretta a rincorrere quasi sempre il risultato, a subire tre reti da una squadra nettamente inferiore e, soprattutto, a spendere molte energie fisiche per riuscire a pochi istanti dalla fine della gara a conquistare l’agognata vittoria. Proprio quest’ultimo aspetto, il dispendio di forze aggravato dalle condizioni di un campo indecente, è quello che a questo punto preoccupa maggiormente in vista delle prossime gare, a partire da quella di domenica contro la Roma.

[...] Certo, alla fine, ciò che conta è presentarsi alla gara di ritorno forti di un gol di vantaggio, ma la squadra di Italiano dovrà stare attenta a non sottovalutare l’impegno visto che gli israeliani hanno dimostrato di saper far male alla difesa viola. Italiano, dunque, difficilmente potrà ricorrere al turn over massiccio che sarebbe invece servito eccome visto che dopo la gara contro la Roma i viola saranno a Bergamo contro l’Atalanta per un altro scontro decisivo nella corsa all’Europa. Soddisfazione dunque, ma solo per il risultato finale. Per il resto invece i campanelli d’allarme hanno suonato anche ieri sera. Per una Fiorentina che ancora non sembra aver deciso cosa vuole diventare davvero da grande".