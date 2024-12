COR.FIO., Squadra patisce le rotazioni. Stavolta va bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Parla di missione compiuta in parte, il Corriere Fiorentino, riguardo al pareggio strappato dalla Fiorentina a Guimaraes in Conference League. Una prestazione sottotono, soprattutto nel primo tempo, che ha di fatto confermato quanto questa squadra patisca le rotazioni - scrive il quotidiano -. Sette cambi, per intendersi, per un turnover sempre più ragionato. Una scelta ormai consueta e che ieri (appunto) era se possibile ancor più comprensibile. L'avvio di partita non è stato semplice, il gol dell’1-0 insomma non è stato un fulmine a ciel sereno ma, sostanzialmente, la logica conseguenza di un approccio (da parte dei viola) abbastanza superficiale.

Tanti errori, in particolare in fase di possesso, e una fase difensiva molto più incerta del solito. Un brutto primo tempo, tanto per intendersi. Senza aver costruito lo straccio di un’opportunità, chiuso meritatamente in svantaggio e, semmai, potendo ringraziare di non essere andati negli spogliatoi con un punteggio più pesante. Stesso discorso, nonostante l’immediato doppio cambio (Adli e Ranieri per Richardson e Comuzzo) in avvio di ripresa: squadra molle, e subito un paio di rischi.

E allora ecco Kean (fuori Gudmundsson), Colpani (fuori Ikoné) e Gosens (per Parisi) alla ricerca della vera Fiorentina e col risultato di creare (proprio col 20, e dopo più di un’ora) la prima e praticamente unica occasione da gol. Poi l’assalto finale, tanta confusione, qualche mischia, e il pareggio di Mandragora. Un sospiro di sollievo e, per come si era messa e per il pericolo corso, per stavolta può andar bene così.