COR.FIO., L'opinione: "Palladino stona in conferenza"

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino trova spazio questa mattina un editoriale a firma di Ernesto Poesio, nel corso del quale si torna su quelle che sono state le dichiarazioni post-partita di Palladino dopo la vittoria sulla Lazio di domenica. Sarà stata l’adrenalina rimasta nelle vene dopo gli ultimi minuti a dir poco concitati ma nella serata dell’Olimpico una piccola stonatura è arrivata nel dopo gara, con Palladino e Ranieri che hanno sentito il bisogno di esternare contro le critiche e contro chi, ha messo in evidenza gli scricchiolii di un gruppo fino a qualche settimana fa granitico. A essere precisi i primi a sollevare pubblicamente la questione erano stati proprio i viola. Qualche esempio: Pradè dopo Monza: «Chi ha mal di pancia lo dica. Abbiamo perso umiltà e identità.

Al Viola Park si arriva la mattina e si va via la sera»; Ranieri dopo il Cagliari: «Non siamo uniti e compatti»; Gosens dopo il Torino: «Adesso via la negatività dallo spogliatoio». Parole che avevano anche un po’ sorpreso per l’inusuale franchezza, ma in linea con il nuovo corso più «trasparente» e quindi da apprezzare. Meglio adesso non ricadere nella tentazione di tornare nel «fortino».