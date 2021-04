COR. FIO, L'opinione: "Fiorentina prudente e perdente"

Una squadra che fino ha subito 54 gol e che perde con preoccupante regolarità - si domanda Sandro Picchi sul Corriere Fiorentino - può salvarsi? Di sicuro serve un cambio di passo, poiché se la Fiorentina continua a (non) giocare come negli ultimi tempi avrà vita dura. Iachini, che potrebbe essere definito un difensivista, sta ondeggiando tra un gioco modesto e una retroguardia folta di uomini e anche di gol subiti. Non ha irrobustito la difesa, sebbene la schieri con cinque giocatori, e ha trovato per ora un po’ di contropiede che però scompare sotto l’onda dei gol che piovono nella porta viola. Per cambiare passo la Fiorentina dovrà cambiare allenatore, richiamando Cesare Prandelli, o c’è ancora spazio per Iachini e il suo calcio prudente ma anche perdente? Anche i giocatori aggiungono agli errori individuali un atteggiamento di vaga sostanza, come se non dipendesse da loro quel poco che la compagine esibisce e che può non bastare per raggiungere una tranquillità comunque opaca. Commisso e i suoi collaboratori - conclude - per ora hanno deluso, come la squadra.