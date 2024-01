COR. FIO., Il collegamento tra B. Rodriguez e Brekalo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joe Barone ai media ufficiali ha assicurato: "Qualcuno arriverà". E il Corriere Fiorentino segnala come però non sarà Brian Rodriguez, con il giocatore fermato proprio quando aspettava solo il via libera per mettersi in viaggio per Firenze. L'operazione con il Club America si è arenata e a questo punto non se ne farà nulla. Anche per questo Josip Brekalo ha dovuto rimandare la sua partenza verso Zagabria per il prestito secco a poco meno di 500mila euro: i viola non possono mollarlo senza avere il sostituto, scrive il quotidiano. In più l'allenatore della Dinamo è a serio rischio e anche questo trasferimento può saltare.