COR.FIO., Iachini si gioca subito la carta spagnola

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino analizza quella che in casa Fiorentina dovrà necessariamente essere la ripartenza sul campo dopo i passi falsi delle ultime giornate. Punti e gioco: questo vuole il presidente Commisso da Iachini. Ecco perché, già domenica, il mister manderà in campo una formazione diversa rispetto a quella vista contro lo Spezia. Quasi sicuramente, per esempio, sulla destra farà il suo esordio da titolare José Maria Callejon. Lo spagnolo è arrivato nell’indifferenza generale eppure, la sua carriera, parla per lui. Classe, personalità, esperienza. La dote che l’ex Napoli porta con sé è preziosa. Soprattutto in un momento come questo, nel quale i tanti giovani, rischiano di farsi travolgere dalle difficoltà. Campioni come lui (vale lo stesso discorso per Ribery) in situazioni così si esaltano. Nel contratto appena firmato con la Fiorentina (un biennale con opzione per il terzo anno) oltre alla parte fissa (circa 2 milioni di euro netti a stagione) c’è una ricca parte legata ai bonus. Compresi quelli per gli assist vincenti. Uno stimolo in più ma, di certo, non il più importante.

