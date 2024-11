COR.FIO., I tifosi viola ora sognano la Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

È stato profetico Raffaele Palladino quando ha detto che ottobre sarebbe stato il mese decisivo: la Fiorentina ha infatti raccolto solo vittorie ed ora è al secondo posto e sogna la Champions League. "Possiamo restare lassù, dipende da noi", così ha detto il mister dei viola al termine della gara contro il Verona e con un Kean in stato di forma, aspettando il rientro di Gudmundsson e la solidità difensiva ritrovata spingono i tifosi a sognare in grande. Come riporta il Corriere Fiorentino, dopo la sosta però è in arrivo un ciclo impegnativo di gare giocate ogni tre giorni e nelle ultime partite alcuni giocatori come Bove e Gosens sono apparsi molto stanchi e c'è da domandarsi se la Fiorentina reggerà questo ritmo.

I viola adesso hanno una media di 2,08 punti e se mantengono questo ritmo la Champions è assicurata, visto che negli ultimi tre anni sono serviti 69/70 punti per piazzarsi al quarto posto e la Fiorentina attuale ha una proiezione di 79 punti. Con sei squadre in due punti, diventano importanti gli scontri diretti e Palladino ha già vinto contro Lazio, Milan e Roma; perdendo solo con l'Atalanta.

I viola giocheranno 9 partite in 35 giorni e Palladino avrà bisogno di ogni suo giocatore. Nel frattempo a gennaio il d.s. Daniele Pradè si muoverà sul mercato alla ricerca di un vice Kean e di qualche rinforzo in più perché l'occasione sta diventando troppo ghiotta per non coglierla fino in fondo.