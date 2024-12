COR.FIO., I numeri di una Fiorentina in debito d'energie

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tra i tanti temi che lascia la sconfitta di Bologna, ce n’è uno analizzato dal Corriere Fiorentino che mette in luce quanto il gruppo allenato da Palladino sia in debito di energie, soprattutto nelle seconde frazioni di gioco. I giocatori, impiegati senza eccessive rotazioni, stanno facendo emergere la stanchezza di ogni reparto. Non a caso, la Fiorentina non è più quella esplosiva vista contro Lecce e Roma e, nelle ultime 6 partite, ha visto chiudere il punteggio finale ben 4 volte sull'1-0 (tre volte a proprio favore).

Nei secondi 45 minuti c’è anche un calo che coinvolge gli xG (i gol attesi), che sia contro il Cagliari che contro il Bologna si sono drasticamente abbassati. Ad esempio, nel match del Dall’Ara, l’unico tiro in porta è arrivato con l’incornata di Richardson. A questo si aggiunge il possesso palla, con numeri che, sempre contro la squadra di Italiano, mostrano una decrescita del 12%.