COR. FIO., I dubbi di Italiano: tre scelte verso Praga

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere Fiorentino, nella sua edizione odierna, analizza le scelte di formazione di Vincenzo Italiano in vista della finale di Conference League. Ad oggi, otto maglie su undici sono sembrano sostanzialmente già assegnate (infortuni o malanni a parte). In porta nessun dubbio su Terracciano, in difesa già certi del posto sono Dodò, Milenkovic e Biraghi. Il primo grande dubbio sarà colui che affiancherà il serbo: sono in tre per una maglia, lo stato di forma vedrebbe Ranieri favorito, ma l’imponenza fisica di Igor per marcare Antonio mescola le carte. Più indietro invece Quarta, dopo le prestazioni con Inter e Roma.

A centrocampo Amrabat sarà fondamentale - si legge -, al suo fianco dovrebbe esserci Castrovilli, ma rimane il ballottaggio con Mandragora.

Grande dubbio in attacco tra Cabral e Jovic. Il serbo ora come ora pare più in forma del brasiliano, fermo al gol nella gara d’andata col Basilea e, soprattutto, alle prese con una condizione fisica precaria. Ma la corsa è apertissima. Intoccabile invece Bonaventura sulla trequarti, come Gonzalez sull’esterno. L’altro, assieme all’argentino, in particolare per il Kouame visto sabato scorso, è in palio tra l’ivoriano e Ikoné. La gara col Sassuolo può dare indicazioni definitive.