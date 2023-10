COR.FIO, Fiorentina può arrivare 4^. Gli avversari...

FirenzeViola.it

"Brividi da Champions". Titola così l'edizione di questa mattina de Il Corriere Fiorentino per descrivere l'ottimo momento della Fiorentina. Diciassette punti in 8 partite, addirittura 48 nelle ultime 23 di serie A, conditi da 43 gol in campionato nell’anno solare, che diventano 86 se si comprendono le coppe -si legge-.

Ovviamente i favoriti per il quarto posto rimangono altri ma è evidente, soprattutto dopo Napoli, che la Fiorentina si sia candidata. Le romane e la squadra di Garcia sono in affanno mentre l'Atalanta è incostante. Rimangono quindi due posti liberi, che potrebbero diventare tre se l'Italia coglie l'occasione fornita dalla riforma Uefa, e la Fiorentina ci vuole provare.

La Viola ha fame dopo la doppia finale persa. In estate Vincenzo Italiano ha rivoluzionato la squadra e adesso è compatta intorno a lui. Il suo gioco ovviamente è rischioso e vulnerabile ma attualmente sembra essere, oltre che bello, anche efficace.

Come detto in precedenza la squadra di Garcia è in difficoltà. Tra il tecnico e la squadra non c'è un bel feeling e la squadra si è impoverita tatticamente. Per quanto riguarda le romane, Mourinho afferma sempre di non avere una rosa all'altezza e Dybala e Lukaku da soli non bastano. Sarri non è ancora riuscito a mettersi alle spalle l'addio di Milinkovic-Savic e adesso deve pure gestire la crisi di Immobile, che a 33 anni non pare più bomber implacabile. Infine c'è l'Atalanta. Gasperini deve fare i conti con continui cali di tensione. Inter e Milan sembrano destinate a contendersi lo scudetto, mentre la Juventus è un’altra alla ricerca di sé stessa.

Insomma, la Fiorentina ha tutte le carte in regole per provarci. Anche se la missione è molto complicata.