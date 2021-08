COR. FIO., Finalmente il regista! Ma non solo: il punto

Il Corriere Fiorentino, scrivendo dell'arrivo di Lucas Torreira, sottolinea il corteggiamento viola dai tempi del Pescara per il centrocampista. Proprio Daniele Pradè, che lo aveva portato alla Sampdoria, ha posto le basi per l'operazione per il regista che mancava dai tempi di Pizarro. Ma non sarà l'ultimo acquisto - si legge - gli obiettivi sono tre: un terzino destro, un esterno offensivo e un centravanti che possa offrire qualche garanzia in più rispetto a Kokorin come vice Vlahovic. In particolare in attacco la Fiorentina ha mosso i primi passi per Domenico Berardi, anche se per ora la richiesta del Sassuolo di 40 milioni è troppo alta.