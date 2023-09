COR.FIO., Da Biraghi a Sottil: le idee per sostituire Dodò

FirenzeViola.it

Nella gara di Udine è arrivata la rottura del ginocchio per Dodò, che resterà così fuori dai campi per almeno sei mesi. L'ex Shakhtar potrebbe rientrare per disputare il rush finale di campionato, l’eventuale semifinale di ritorno di Coppa Italia (in programma il 24 aprile) e, sempre ipoteticamente, i quarti o le semifinali di Conference League. Ma in ogni caso, la sua stagione è ormai compromessa.

Nel frattempo, Vincenzo Italiano deve trovare la soluzione migliore per sostituirlo. Come riporta il Corriere Fiorentino, sulla destra c’è il solo Kayode come terzino destro di ruolo, e così sarà almeno probabilmente fino alla fine dell’anno. Anche perché Niccolò Pierozzi, che inizialmente doveva partire favorito per fare da sparring partner al brasiliano, è praticamente fermo da luglio a causa di un fastidiosissimo infortunio agli addominali e ambienti a lui vicini lasciano intendere che difficilmente potrà rientrare prima di gennaio - si legge -.

Quindi, le alternative a Kayode, ad oggi sono l’adattamento di Biraghi (come nel finale della gara con l’Atalanta), e qualche pazza idea dell’allenatore. Come un arretramento di uno tra Kouame e Sottil, per esempio. Mentre, salvo casi molto particolari, essendo contati (almeno fino al rientro del solito Mina) non verrà adattato un centrale e, per lo stesso motivo, difficilmente (se non a partite in corso) ci sarà un passaggio alla difesa a tre.