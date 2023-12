COR. FIO, C'è il Parma, c'è voglia di rivincita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"L’avevamo lasciata sul prato dell’Olimpico, con le lacrime agli occhi e mille rimpianti nel cuore e nella testa per una finale giocata alla pari con l’Inter. L’illusione firmata Nico Gonzalez, il terribile uno-due nerazzurro, gli errori di Jovic. Era il 24 maggio e oggi, la Fiorentina, riparte. Obiettivo: tornare a Roma (il 15 maggio l’ultimo atto) per prendersi la rivincita". Inizia così il pezzo che il Corriere Fiorentino dedica stamani a Fiorentina-Parma, ottavo di Coppa Italia in programma stasera.

L'avversario è di quelli da non sottovalutare, un Parma che vola in Serie B e che per qualità sembra incastrarci poco col campionato cadetto. Pur con un ampio turnover in testa, Italiano ha tenuto a sottolineare ieri come la Coppa Italia sia un obiettivo per i suoi anche quest'anno, a ormai ventidue anni dall'ultimo trionfo: la Coppa Italia datata giugno 2001 è anche l'ultimo trofeo della storia viola. Una coppa conquistata, tra l'altro, contro il Parma.