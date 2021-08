COR. FIO., Assalto a DV9 ma servono almeno 60 mln

La Fiorentina sta lavorando per il rinnovo di Dusan Vlahovic, tuttavia la svolta non è ancora così vicina. Resta da capire, per esempio, se la clausola sarebbe valida da subito o soltanto, come vorrebbero i viola, dalla prossima stagione. Come scrive il Corriere Fiorentino, nel frattempo ci sta provando l'Inter con quasi 50 milioni e presto torneranno a farsi sentire club come Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid. Servono, però, almeno 60 milioni. Forse.