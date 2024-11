COR. FIO., A giorni incontro tra Fiorentina e Sara Funaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta il Corriere Fiorentino, la Fiorentina continua a essere frenata nel suo intento di crescita dalla questione legata allo stadio Artemio Franchi. Lo ha spiegato il dg Alessandro Ferrari, sottolineando che come i lavori stiano creando un danno economico ed emotivo. Ferrari e il sindaco, Sara Funaro, si sono visti anche nei giorni scorsi e un altro incontro è previsto la prossima settimana. La prima cittadina di Firenze ha già fatto sapere che, per il centenario del club, nel 2026, la capienza aumenterà fino a 34 mila posti, mentre lo studio Arup e i tecnici di Palazzo Vecchio continuano a lavorare sul cronoprogramma.