COR.FI., Alla ripresa un mese chiave per la stagione

Questa sosta rappresenta una bella boccata d’ossigeno per i Viola prima di vivere l’ennesimo tour de force stagionale che partirà il 25 novembre e terminerà il 29 dicembre. Impegnata in tutte e tre le competizioni, la Fiorentina si troverà a disputare 9 gare in 35 giorni e la sensazione è che questo possa essere un mese chiave per la stagione.

Se con la prima sosta i Viola furono bloccati nel momento di forma migliore, adesso i presupposti sono molto diversi e questo stop può essere davvero utile per staccare e lavorare su vari aspetti. Primo su tutti riuscire a sbloccare le punte: se i risultati fin qui sono stati positivi, il merito non è certo dei centravanti viola, il cui apporto finora è stato (quasi) nullo. Trovare i loro gol vorrebbe dire fare un ulteriore salto di qualità e col fatto che Beltran è rimasto a Firenze, potrà allenarsi e migliorare l’intesa con il resto dei compagni.

La pausa sarà utile anche per recuperare alcuni infortunati, su tutti Kayode: “Penso di esserci col Milan”. Lo ha detto lui stesso dopo aver ricevuto il premio come miglior emergente del campionato. Finora sulla destra si sono alternati Parisi, Quarta e Comuzzo, per questo motivo averlo a disposizione per San Siro - anche solo dalla panchina - sarebbe molto utile per Italiano. Lo scrive quest’oggi il Corriere Fiorentino.