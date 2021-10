CDS, DV9-Osimhen: si sfidano due attaccanti veri

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica un approfondimento alla sfida tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Sono due centravanti veri, diversi, ma entrambi fortissimi: il primo è più di potenza, si apre lo spazio a sportellate, l'altro è veloce, se ne va a falcate. Tutti e due hanno fame ed ambizione in una stagione per loro fondamentale dopo che anno scorso hanno dato una certezza: sono loro gli indiscussi e indiscutibili centravanti titolari di oggi e di domani. Il nigeriano ha mantenuto i compagni ispiratori della scorsa stagione, il classe 2000 ha cambiato mentalità, schemi di gioco, modulo e colleghi d'attacco. Fermare questi due calciatori non è semplici con la Fiorentina che dovrà stare attenta ad alzare troppo la linea e lasciare spazio da attaccare per l'ex Lille, mentre Vlahovic avrà come cliente Koulibaly, uno dei top 5 in tutta Europa: sicuramente non una passeggiata.