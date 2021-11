AS, Odriozola sta ritrovando continuità alla Fiorentina

Il quotidiano spagnolo AS fa il punto sull’andamento dei connazionali in Serie A. Alvaro Odriozola, dopo tre stagioni a Madrid (di cui un mezzo anno in prestito al Bayern Monaco) in cui il giocatore ha appena sfiorato il pallone, sta ritrovando continuità e delle buone prestazione a Firenze. Il difensore sta conquistandosi il posto nonostante all'inizio non sia stato facile: compete con Lorenzo Venuti, frutto del vivaio viola. Al momento tra i due c'è un pareggio tecnico, Odriozola ha giocato 522 minuti e Venuti 509'. Ma il trend per Alvaro è promettente: subentrato contro l'Inter alla quinta giornata, ma titolare contro il Napoli alla settima e contro la Juventus all'ultima giornata disputata. Il tecnico Italiano sembra puntare maggiormente sulla sua esperienza ad alto livello (pur avendo quasi mezzo anno in meno di Venuti) nei duelli con le big.