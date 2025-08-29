Hateboer si allontana dalla Fiorentina: Sassuolo in vantaggio sull'olandese

Era un nome accostato anche in chiave Fiorentina. Hans Hateboer potrebbe tornare in Italia, ma non a Firenze. Secondo la Gazzetta dello Sport, per l'olandese classe '94, colonna per anni dell'Atalanta di Gasperini, con 243 gare in sette stagioni a Bergamo, è forte il pressing del Sassuolo. A oggi, scrive la rosea, i neroverdi sono in vantaggio proprio sulla Fiorentina e sul Cagliari, altro club interessato. I contatti sono in corso.