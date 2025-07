Gudmunsson-Pioli, è nata subito l'intesa. Mezzala o trequartista, provato con Kean e Dzeko

vedi letture

Su La Gazzetta dello Sport si approfondisce il ruolo sempre più da leader che sta cercando di ritagliarsi Albert Gudmundsson nella Fiorentina. Riscattato dal club viola lo scorso giugno, la sua conferma è stata fortemente voluta sia dal giocatore che da Stefano Pioli, intento a disegnare una Viola tutta estro e qualità. Per questo non voleva rinunciare a un elemento fantasioso come l'islandese, con cu è nato subito feeling. Secondo la Rosea c'è stata anche una conversazione approfondita - rimasta segreta - tra tecnico e calciatore in cui tra i due è sbocciata velocemente l'intesa, con Pioli e la società che ripongono tante aspettative nell'ex Genoa.

Gudmundsson nella scorsa stagione non si è consacrato come si ci attendeva, vittima di numerosi infortuni ma anche di un rendimento altalenante che Pioli vuole mettere da parte lasciandolo libero di agire sulla trequarti: è quella la zona prediletta dal giocatore, nonché quella in cui lo lascerà svariare il tecnico, che nelle sue idee vede Gudmundsson numero 10 puro o anche mezzala di qualità. Tanto che ha provato spesso, in questi giorni di ritiro, l'ex Genoa con Dzeko e Kean, in un tridente che promette di far sognare.