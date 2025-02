Gudmundsson, roba da non credere. Ora il riscatto dal Genoa è un rebus

vedi letture

La Nazione parla anche di Albert Gudmundsson e dei suoi 19 minuti in campo contro il Como che hanno confermato una volta di più tutte le difficoltà dell'islandese in una stagione che sembra maledetta. "La lenta eclissi di Albert. Ammonito e infortunato, 19 minuti da incubo" è il titolo del quotidiano con cui sintetizza quanto di non buono fatto dal numero 10 in maglia viola. Roba da non credere, ma la giornata dell’islandese è andata esattamente così. Il momento no di Gud rischia di marchiare (in nero) tutta la sua prima stagione da fiorentino e che, in qualche modo, potrebbe avere riflessi delicati anche al momento della realizzazione del riscatto che la società viola ha fissato in agenda con il Genoa.

Leggi anche: "Che flop Gudmundsson: due mesi per dissipare 20 milioni di dubbi"